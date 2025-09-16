Lomagna – Festa del Paese

Anche quest’anno Lomagna si prepara alla tradizionale Festa del Paese, un’occasione speciale per vivere insieme momenti di cultura, musica, sport e divertimento per tutte le età. Da Martedì 16 a Lunedì 22 settembre, il centro storico si animerà con un ricco programma di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali e la Parrocchia di Lomagna.

Ci sarà la possibilità di partecipare ad incontri, laboratori, concerti e ad altre iniziative pensate per valorizzare la storia del paese e rafforzare lo spirito di comunità.

Di seguito il programma della Festa:

Martedì 16 settembre

Ore 21:00 – Auditorium (Via Roma 2)

Incontro con l’autore Paolo Roversi, a cura della Biblioteca Comunale

Mercoledì 17 settembre

Ore 16:00 – Biblioteca (Via Roma 2)

“La bibliotecaria rapita”, laboratorio per bambini, a cura della Biblioteca Comunale (prenotazione gradita via email)

Venerdì 19 settembre

Ore 20:45 – Chiesa SS. Pietro e Paolo

Concerto d’organo con le corali di Lomagna e Villa d’Adda, a cura della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale

Sabato 20 settembre

Ore 10:30 – Auditorium

“4 passi nella storia di Lomagna. Arte, architettura e vissuti”, visita guidata alla Chiesa Parrocchiale, a cura di Umberto Carozzi e Alessandro Panzeri (E’ consigliata prenotazione presso la Biblioteca o scrivendo una e-mail a assessore.cultura.istruzione@comune.lomagna.lc.it)

“Nati per leggere”, laboratorio per bambini, a cura della Biblioteca Comunale (prenotazione gradita via email)

Lezione open di arti marziali e difesa personale, a cura dell’Associazione VVSport (prenotazione gradita via email Info@vvsport.It )

“Da due a quattro mani… e una voce”, concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica Rino Perego

Lezione open di Hatha Yoga, a cura dell’Associazione Respiro Yoga (si consiglia i partecipanti di portare il proprio tappetino).

Laboratorio creativo per bambini 2-10 anni: colore e manipolazione, a cura di La Matita Matta

Degustazioni di cibi della tradizione e dal mondo, a cura di Associazione Ale G., Gruppo Alpini, GSO, Pensionati e Scuola dell’Infanzia

Esibizione di danza, a cura della Scuola di danza Il Sogno

Concerto della band “Poprise”

A partire dalle ore 18, saranno presenti le associazioni lomagnesi: Gruppo AVIS Lomagna, Gruppo Intercomunale AIDO Lomagna e Osnago, A.N.P.I. (Sezione di Lomagna), Lomagna Amica, Plastic Free Onlus con i loro stand.

A partire dalle ore 19, Mercatino Artigianale con i prodotti dei laboratori creativi realizzati dagli ospiti del Centro Diurno Integrato Corte Busca di Lomagna

Domenica 21 settembre