Al Teatro Artesfera di Valmadrera Domenica 9 marzo alle ore 16.30 per bambini e famiglie un imperdibile appuntamento con “L’omino della pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone” di e con Michele Cafaggi per la regia di Ted Luminarc.

Uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone che affascineranno piccoli e grandi.

Il prezzo del biglietto è di 7 euro per gli under 12 e 10 euro prezzo intero. Per le comitive costituite da almeno 10 bambini con minimo 4 accompagnatori adulti il prezzo è di 5 euro per i bambini e 10 euro per i genitori.