Lorenzo della Fonte presenta il suo libro “Una primavera candida e vermiglia”
Venerdì 7 agosto alle 18.00 la Biblioteca di Colico ospiterà la presentazione del libro Una primavera candida e vermiglia (Elliot Edizioni) di Lorenzo Della Fonte. L’incontro è gratuito.
L’incontro si terrà sotto il grande albero, in prossimità della bacheca di Wolfegg, accanto al ristorante Il Faro (prato – zona parco giochi)
Un’occasione per incontrare l’autore, approfondire la sua ultima opera e condividere un momento dedicato alla lettura e alla cultura.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà in Auditorium.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Lecco
Lecco
6 Agosto 2026
28°C
cielo sereno
Previsioni orarie
04:00
28°/28°°C 0.26 mm 26% 4 mph 52% 1015 mb 0 mm/h
07:00
29°/30°°C 0.31 mm 31% 3 mph 57% 1016 mb 0 mm/h
10:00
33°/33°°C 0 mm 0% 3 mph 41% 1016 mb 0 mm/h
13:00
36°/36°°C 0 mm 0% 5 mph 30% 1014 mb 0 mm/h
16:00
37°/37°°C 0 mm 0% 4 mph 26% 1013 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..