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Lorenzo Gabanizza presenta il suo volume “Alle radici del cuore – nuove liriche pasturesi”

Giovedì 10 settembre alle 18.00, presso la biblioteca di Lecco, si svolgerà un incontro con lo scrittore e poeta Lorenzo Gabanizza, che per l’occasione presenterà il suo nuovo volume Alle radici del cuore – nuove liriche pasturesi. La serata sarà dunque dedicata alla scoperta di una raccolta poetica profondamente legata a Pasturo e alla figura di Antonia Pozzi, alla quale l’autore guarda come presenza poetica e umana centrale nel rapporto con questo luogo.

Attraverso le sue liriche, Gabanizza affronta temi come la relazione con la natura di Pasturo, il tempo, la memoria, la vita e la morte in un dialogo ideale, appunto, con la poesia di Antonia Pozzi. Il volume che verrà presentato ha già ricevuto il premio speciale della presidenza al concorso nazionale “Antonia Pozzi – per troppa vita che ho nel sangue”, riconoscimento che sottolinea ancora una volta il particolare legame dell’opera con la poetica e i luoghi della poetessa.

 

 

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