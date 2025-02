Il Gin Festival più grande d’Italia torna a Lecco: il Love Gineration sbarca al Palataurus per una serata che farà parlare di sé per lungo tempo. Un evento ONE SHOT con 15 tra i migliori produttori di gin e distillati provenienti da tutta Italia, pronti a farti scoprire 150 etichette selezionate. L’evento si terrà sabato 1 Marzo dalle 18.00 all’1.00 presso il Palataurus in Viale Brodolini 35, Lecco. La quota d’ingresso è pari a 13 euro.