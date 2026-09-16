LUCE, PIETRA E MEMORIA: La Chiesa di San Grato
Luce, Pietra e Memoria: La Chiesa di San Grato è il nome del percorso accompagnato a cura dei Custodi del Patrimonio che si svolgerà Domenica 20 Settembre alle 10.15 presso la Chiesa di San Grato a Bellano.
In occasione della Festa del Ringraziamento è possibile partecipare al percorso alla scoperta della Chiesa di San Grato ai Monti Vendrogno, e visitare la mostra fotografica “Luce, Pietra e Memoria: Le chiese di Vendrogno” a cura di Wilma Milani, Martina Perucchini e Gabriele Viganò.
Partecipazione gratuita con prenotazione a questa mail: custodipatrimoniobellano@gmail.com.
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16 Settembre 2026
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nubi sparse
Previsioni orarie
16:00
25°/27°°C 0.8 mm 80% 2 mph 63% 1014 mb 0 mm/h
19:00
21°/25°°C 0.98 mm 98% 1 mph 70% 1014 mb 0 mm/h
22:00
18°/21°°C 0.86 mm 86% 2 mph 83% 1015 mb 0 mm/h
01:00
17°/17°°C 1 mm 100% 0 mph 92% 1015 mb 0 mm/h
04:00
17°/17°°C 0.69 mm 69% 2 mph 92% 1014 mb 0 mm/h
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