Luce, Pietra e Memoria: La Chiesa di San Grato è il nome del percorso accompagnato a cura dei Custodi del Patrimonio che si svolgerà Domenica 20 Settembre alle 10.15 presso la Chiesa di San Grato a Bellano.

In occasione della Festa del Ringraziamento è possibile partecipare al percorso alla scoperta della Chiesa di San Grato ai Monti Vendrogno, e visitare la mostra fotografica “Luce, Pietra e Memoria: Le chiese di Vendrogno” a cura di Wilma Milani, Martina Perucchini e Gabriele Viganò.

Partecipazione gratuita con prenotazione a questa mail: custodipatrimoniobellano@gmail.com.