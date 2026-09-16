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LUCE, PIETRA E MEMORIA: La Chiesa di San Grato

Luce, Pietra e Memoria: La Chiesa di San Grato è il nome del percorso accompagnato a cura dei Custodi del Patrimonio che si svolgerà Domenica 20 Settembre alle 10.15 presso la Chiesa di San Grato a Bellano.

In occasione della Festa del Ringraziamento è possibile partecipare al percorso alla scoperta della Chiesa di San Grato ai Monti  Vendrogno, e visitare la mostra fotografica “Luce, Pietra e Memoria: Le chiese di Vendrogno” a cura di Wilma Milani, Martina Perucchini e Gabriele Viganò.

Partecipazione gratuita con prenotazione a questa mail: custodipatrimoniobellano@gmail.com.

 

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