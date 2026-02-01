“L’ufficiale e la bambina” – Reading Teatrale per il Giorno del Ricordo

Venerdì 13 Febbraio alle 21.00 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, l’Assessorato alla Cultura propone un appuntamento di teatro civile e memoria in occasione del Giorno del Ricordo.

Andrà in scena il reading teatrale L’ufficiale e la bambina, prodotto da Pontos Teatro, che intreccia parole, immagini, musica e poesia per raccontare due vicende emblematiche di una fase storica complessa e drammatica, all’interno del quadro complessivo della II Guerra Mondiale.

Lo spettacolo prende forma attorno alle storie di Graziano Udovisi, ufficiale istriano che nel 1945 sopravvive miracolosamente a una tragica esperienza di violenza e di foiba, e di Egea Haffner, rimasta orfana dopo che suo padre fu vittima di un’altra foiba nello stesso anno. Entrambi, segnati dal trauma, diventano testimoni diretti di un doloroso capitolo della storia italiana.

Il reading non si limita a ricostruire gli eventi storici, ma propone un confronto simbolico tra i due protagonisti, offrendo al pubblico una riflessione sul valore della memoria, della convivenza e della dignità umana attraverso la narrazione scenica.

L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza.