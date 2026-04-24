RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
venerdì, Aprile 24, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Luigi Garlando presenta il libro “Sandro Libera tutti”

In collaborazione con l’associazione La Semina, il Comune di Lomagna ospita, Martedì 28 Aprile alle 20.45, lo scrittore Luigi Garlando per la presentazione del libro dedicato al Presidente Sandro Pertini dal titolo Sandro Libera Tutti. L’incontro, gratuito, si terrà presso l’Auditorium in Via Roma a Lomagna.
Il presidente più amato dagli italiani. Una figura che è per tutti un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti. Ma anche di simpatia e vicinanza alla gente comune. Perché Pertini era uno di noi. E proprio per questo il suo esempio continua a colpirci. In cento capitoli veloci ed emozionanti, Luigi Garlando compone il ritratto intimo di un ragazzo eccezionale che con la sua lezione di umanità ha fatto la storia del Novecento italiano.
Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
24 Aprile 2026
temperature icon 22°C
cielo sereno
48 %
1017 mb
6 mph
Raffica di Vento: 12 mph
Nuvole: 8%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:21
Tramonto: 19:19
Previsioni orarie
13:00
temperature icon
22°/22°°C 0 mm 0% 5 mph 48% 1017 mb 0 mm/h
16:00
temperature icon
22°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 44% 1016 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
19°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 53% 1016 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
15°/15°°C 0 mm 0% 3 mph 67% 1017 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
16°/16°°C 0 mm 0% 4 mph 67% 1017 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -