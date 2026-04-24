Luigi Garlando presenta il libro “Sandro Libera tutti”

In collaborazione con l’associazione La Semina, il Comune di Lomagna ospita, Martedì 28 Aprile alle 20.45, lo scrittore Luigi Garlando per la presentazione del libro dedicato al Presidente Sandro Pertini dal titolo Sandro Libera Tutti. L’incontro, gratuito, si terrà presso l’Auditorium in Via Roma a Lomagna.

Il presidente più amato dagli italiani. Una figura che è per tutti un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti. Ma anche di simpatia e vicinanza alla gente comune. Perché Pertini era uno di noi. E proprio per questo il suo esempio continua a colpirci. In cento capitoli veloci ed emozionanti, Luigi Garlando compone il ritratto intimo di un ragazzo eccezionale che con la sua lezione di umanità ha fatto la storia del Novecento italiano.