Luisa Colombo presenta il suo libro “Tutte le lacrime sono trasparenti”

Venerdì 17 Ottobre, alle 20.45, l’autrice Luisa Colombo presenterà il suo libro Tutte le lacrime sono trasparenti. L’incontro, all’interno della rassegna “Incontri del caminetto“, si svolgerà a Villa Cipressi a Varenna e sarà moderato dalla Dottoressa Paola Triaca. L’evento è a ingresso gratuito.

“Tutte le lacrime sono trasparenti” è una raccolta di incredibili storie di vita vera di tante donne.Frammenti dell’esistenza di persone che hanno incrociato la strada dell’autrice cambiandole la vita. Storie di violenza, di gioia, di vessazioni, di soddisfazioni e realizzazioni. Storie di persone rifiutate o trattate come feccia della società; persone comuni, ma con vissuti ricchi di una generosa umanità. Persone che hanno sofferto, gioito, che hanno fatto del male e si sono fatte del male, che hanno sostenuto e vinto contro le sfide della vita. In tutte queste esistenze, l’autrice ha trovato una scintilla che aveva a che fare con Dio.

Il filo conduttore di tutte queste storie scritte nero su bianco, quel filo trasparente che tiene unite e uniti tutti coloro di cui si racconta, sono le lacrime; gocce che talvolta sono state fiumi e che ogni persona, in qualche momento della propria vita, ha versato e assaggiato sentendone il sapore, trattenendole, ingoiandole come macigni di cemento armato o lasciandole fluire dagli occhi, quella parte che più di ogni altra non consente di mentire.

Ogni storia, ogni parola, ogni istante di contentezza e ogni attimo di dolore, raccolti tra queste pagine, si sono stemperate dentro lacrime salate, che sono state di letizia o di profonda sofferenza, ma che in un modo o nell’altro sono sempre rimaste limpide e brillanti.