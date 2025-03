Lungo l’Adda tra natura e cultura

L’istituto Villa Greppi, ad Airuno, organizza per Sabato 15 Marzo alle 14.30 una passeggiata tra canneti e folaghe in compagnia di una guida ambientale. La guida parlerà anche di alcune memorie storiche del paese per approfondire la ricchezza della biodiversità dell’Adda e la storia di questi luoghi.

La passeggiata dura circa 3 ore e sono consigliate scarpe comode e borraccia con acqua.

L’evento è gratuito ed è obbligatoria la prenotazione a questo link entro Giovedì 13 Marzo.