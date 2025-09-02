Luoghi di Fede dell’Alta Brianza – Aperture Straordinarie

Dopo il successo delle aperture di agosto, anche settembre sarà un mese all’insegna della bellezza e del turismo di prossimità con tante iniziative, dalle visite guidate ai concerti, all’interno degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza.

Si inizia sabato 6 settembre a Dolzago, dove la Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio sarà aperta dalle 21.00 per un concerto de “I Clarinani” – giovani clarinettisti del Corpo Musicale S. Cecilia di Molteno. In caso di maltempo il concerto sarà ospitato nella chiesa parrocchiale di Dolzago.

Sempre a Dolzago, la mattina di domenica 7 settembre, la chiesa sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 per l’evento Cammino di Gusto 2.0, organizzato dall’ass. ViviDolzago. Nel pomeriggio sono previste inoltre due visite guidate della chiesa a cura dei volontari della parrocchia, alle 15.00 e alle 16.30.

Per entrambi gli eventi si consiglia di lasciare l’automobile al parcheggio del ponte di Cogoredo, salire a piedi dalla scalinata che conduce direttamente alla chiesa e di scendere dalla strada.

Domenica 7 settembre, l’apertura e le visite interesseranno anche altri siti della rete.

A Oggiono grazie all’associazione ARCAO la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti e illustrati al pubblico dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30. Alle ore 15.00 si svolgerà la visita guidata gratuita al MUD – Museo Urbano Diffuso per conoscere le opere di Marco D’Oggiono: il percorso si svolgerà nel centro storico del paese per 1,5 km (durata 1 ora e 30 minuti), partenza di fronte al Battistero. Per informazioni telefonare al 340/5965891.

Sempre a Oggiono, la chiesa di San Lorenzo sarà visitabile grazie ai volontari della Pro Loco dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30.

Inoltre, domenica 21 e 28 settembre ci saranno due aperture straordinarie della Chiesa di Sant’Agata, con visite guidate dalle 14:30 alle 17:30, in occasione della manifestazione “Ville Aperte in Brianza“. Per informazioni: 340.5965891.

Ad Annone Brianza, i volontari Amici di San Giorgio terranno delle visite guidate alla scoperta della Chiesa di San Giorgio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Nel pomeriggio, dopo una breve pausa estiva, torna l’iniziativa di CAMMINANNONE: una visita guidata lungo vie e in luoghi particolari di Annone alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, storiche, naturalistiche e delle famiglie annonesi che hanno dato lustro al paese e a Milano nel Rinascimento (MUD), il tutto accompagnato da cenni riguardo tradizioni, detti, abitudini e aneddoti del territorio. Il punto di ritrovo sarà proprio l’esterno della Chiesa di San Giorgio alle 15.00. Per chi fosse interessato ad unire la passeggiata a una visita della Chiesa e dell’Ancora della Passione lì collocata, il ritrovo è nello stesso luogo alle ore 14.00. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 3204661747 (sig. Galli); 3355661845 (sig. Rigamonti). Le prenotazioni sono aperte fino a sabato 6 settembre scrivendo a questa e-mail: camminannone@gmail.com.