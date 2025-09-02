Luoghi di Fede dell’Alta Brianza – Aperture Straordinarie

Dopo il successo delle aperture di agosto, anche settembre sarà un mese all’insegna della bellezza e del turismo di prossimità con tante iniziative, dalle visite guidate ai concerti, all’interno degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza.

Domenica 14 settembre verrà celebrata a Ello la figura di San Michele Arcangelo. Alle 15.00 mostra di strumenti musicali medievali. Alle 15.30 presentazione dei lavori artistici realizzati dai ragazzi dell’oratorio estivo di Ello, insieme agli artisti di Coop Soc Liberi Sogni. A seguire, dalle 16.00, concerto del “Trio Meratrio” con strumenti storici e con musica antica tratta da codici europei dal XII al XVI sec.

Domenica 21 settembre, in occasione dell’iniziativa “Ville Aperte in Brianza” è previsto un pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agata Oggiono alla chiesa dei SS Giacomo e Filippo di Ello, attraverso un percorso nella natura brianzola, in collaborazione con l’Ass. ARCAO di Oggiono.