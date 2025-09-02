Luoghi di Fede dell’Alta Brianza – Aperture Straordinarie

Dopo il successo delle aperture di agosto, anche settembre sarà un mese all’insegna della bellezza e del turismo di prossimità con tante iniziative, dalle visite guidate ai concerti, all’interno degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza.

Da mercoledì 17 a lunedì 22 settembre, a Castello Brianza si terrà la Festa di Maria Bambina, organizzata dall’Ass. Pro Chiesa di Brianzola e dalla Parrocchia di San Lorenzo Martire. Per l’occasione, la chiesa di San Lorenzo a Brianzola sarà aperta nel weekend, con una visita guidata sabato 20 settembre alle 18.00. Sempre sabato 20 settembre sono in programma un laboratorio artistico alle 17.00 e una serata danzante alle 21.00.Nel fine settimana sarà inoltre aperta, su prenotazione, la cucina con piatti tradizionali brianzoli: 333.8912588 – 339.6216798

Domenica 21 settembre, dopo un pranzo di comunità (su prenotazione), ci sarà alle 15.00 la processione con il simulacro di Maria Bambina, accompagnato dalla Banda di Sirone; una tombolata alle 16.00 e l’estrazione della lotteria alle 21.00.