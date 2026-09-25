Giovedì 1 Ottobre alle 20.45, presso l’aula didattica piano 1 di Villa De Ponti alla Comunità Montana di Calolziocorte, si svolgerà l’incontro Ma come è bella la mia valle – Sui sentieri della Valle San Martino tra antiche contrade e paesaggi, a cura di Luca Rota: scrittore, blogger, conduttore radiofonico e camminatore entusiasta.

Luca Rota da tempo si occupa del rapporto tra i monti e le genti che li abitano, dei temi culturali legati al rapporto tra l’uomo, i luoghi, i paesaggi.

Nella serata dedicata al territorio accompagnerà gli spettatori alla (ri)scoperta dei sentieri alti della Val San Martino. Sentieri che attraversano i versanti della valle regalando panorami, silenzi e scorci spesso lontani dai tracciati più frequentati in un territorio ricco di storia e di natura, dove antichi collegamenti tra borghi e prati, boschi e crinali offrono splendide vedute sulle montagne e sulla valle.

Sarà un viaggio di immagini e parole tra paesaggi, memoria e passioni, che farà conoscere meglio percorsi che permettono di ritrovare luoghi ancora autentici, fatti di silenzi, natura e tracce della vita rurale di un tempo e di riscoprire il valore di un patrimonio da conoscere, percorrere e custodire.