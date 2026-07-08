La Provincia di Lecco propone a Villa Monastero di Varenna lo spettacolo Madama Butterfly: l’opera sul lago, in programma giovedì 16 luglio alle 21.00, con repliche lunedì 20 e martedì 21 luglio.

I giardini della storica dimora affacciata sul lago di Como faranno da impareggiabile cornice alla musica di Puccini, regalando al pubblico un’esperienza di grande suggestione.

Un evento unico, una produzione appositamente realizzata per l’occasione con un cast artistico di alto livello e un allestimento pensato per mettersi in relazione con gli alberi, i fiori e l’acqua che fanno della Villa un luogo magico, visitato da persone provenienti da ogni parte del mondo.

, promosso dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il territorio e l’opera lirica italiana. Questa produzione è la punta di diamante del progetto Opera diffusa – Giovani, territorio e patrimonio lirico , promosso dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il territorio e l’opera lirica italiana.

La scelta di Madama Butterfly nasce in stretta relazione con la programmazione della mostra Giappone sul Lago, che propone un percorso di rilettura delle collezioni di Villa Monastero influenzate dal giapponismo, alla luce della recente attribuzione del mobile Shibayama conservato nel Salottino Orientale del museo. A esso si affiancano 24 kimono e 4 obi, provenienti dalla straordinaria Collezione Nancy Martin Stetson, oggi di proprietà del Gruppo Mantero, e una serie di interessanti oggetti prestati dal Museo della Seta di Como. La mostra è visitabile fino al 15 settembre nella Casa Museo.

In caso di maltempo la data del 16 luglio sarà recuperata il 17 luglio; per le altre date e se dovesse piovere anche il 17 luglio, l’opera sarà eseguita in forma ridotta in sala Fermi.

biglietti, al costo di 35 euro e non rimborsabili, sono acquistabili solo online al seguente link. , al costo di 35 euro e non rimborsabili, sono acquistabilial seguente