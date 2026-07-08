Madama Butterfly: l’opera sul lago
La Provincia di Lecco propone a Villa Monastero di Varenna lo spettacolo Madama Butterfly: l’opera sul lago, in programma giovedì 16 luglio alle 21.00, con repliche lunedì 20 e martedì 21 luglio.
I giardini della storica dimora affacciata sul lago di Como faranno da impareggiabile cornice alla musica di Puccini, regalando al pubblico un’esperienza di grande suggestione.
Un evento unico, una produzione appositamente realizzata per l’occasione con un cast artistico di alto livello e un allestimento pensato per mettersi in relazione con gli alberi, i fiori e l’acqua che fanno della Villa un luogo magico, visitato da persone provenienti da ogni parte del mondo.
Questa produzione è la punta di diamante del progetto Opera diffusa – Giovani, territorio e patrimonio lirico, promosso dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il territorio e l’opera lirica italiana.
La scelta di Madama Butterfly nasce in stretta relazione con la programmazione della mostra Giappone sul Lago, che propone un percorso di rilettura delle collezioni di Villa Monastero influenzate dal giapponismo, alla luce della recente attribuzione del mobile Shibayama conservato nel Salottino Orientale del museo. A esso si affiancano 24 kimono e 4 obi, provenienti dalla straordinaria Collezione Nancy Martin Stetson, oggi di proprietà del Gruppo Mantero, e una serie di interessanti oggetti prestati dal Museo della Seta di Como. La mostra è visitabile fino al 15 settembre nella Casa Museo.
In caso di maltempo la data del 16 luglio sarà recuperata il 17 luglio; per le altre date e se dovesse piovere anche il 17 luglio, l’opera sarà eseguita in forma ridotta in sala Fermi.
I biglietti, al costo di 35 euro e non rimborsabili, sono acquistabili solo online al seguente link.
Nel giorno della rappresentazione gli spettatori dell’opera potranno visitare la mostra negli orari di apertura della Casa Museo, usufruendo del biglietto ridotto di 11 euro (9 euro per i giovani dai 15 ai 25 anni).
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
8 Luglio 2026
35°C
cielo coperto
Previsioni orarie
13:00
34°/34°°C 0 mm 0% 4 mph 25% 1011 mb 0 mm/h
16:00
34°/34°°C 0 mm 0% 7 mph 24% 1010 mb 0 mm/h
19:00
30°/30°°C 0 mm 0% 10 mph 40% 1010 mb 0 mm/h
22:00
27°/27°°C 0 mm 0% 5 mph 54% 1014 mb 0 mm/h
01:00
26°/26°°C 0 mm 0% 4 mph 49% 1014 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..