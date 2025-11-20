“Malamore”: Flash Mob contro la violenza di genere a Valmadrera

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Valmadrera propone due appuntamenti di grande intensità emotiva e civile, parte della Stagione culturale autunnale 2025, e una installazione temporanea per invitare la comunità a una riflessione condivisa sul tema dei diritti, della dignità e della parità di genere.

Domenica 23 Novembre al termine della messa delle 10.30 in Piazza Mons. Citterio si terrà Malamore, Flash Mob contro la violenza di genere a cura di Francesca Corti (Albero Blu), attrice e formatrice teatrale. Più di trenta performer animeranno la piazza con una performance corale di teatro e danza, un racconto senza parole fatto di gesti, relazioni e musica, per dire con forza basta alla violenza in tutte le sue forme. Attraverso il movimento scenico e il linguaggio del corpo, il flash mob racconterà emozioni contrastanti — dal dolore alla rabbia, dalla fragilità alla speranza — trasformando la piazza in uno spazio simbolico di libertà e consapevolezza.

L’iniziativa sarà recuperata, in caso di pioggia, sabato 30 novembre.