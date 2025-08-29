RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Malgrate in Festa

ll Comune di Malgrate invita tutta la cittadinanza a partecipare alla nuova edizione di “Malgrate in Festa  – Lungolago by Night“, una serata ricca di musica, intrattenimento e atmosfera festosa sul nostro splendido lago.

Durante l’evento saranno presenti:

  • karaoke
  • musica live
  • cena e aperitivo presso i commercianti locali
  • mercatino artigianale con hobbisti
  • gonfibaili per bambini

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il lungolago sarà chiuso al traffico dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Data

30 Agosto 2025

Ora

17:00 - 00:00

Luogo

Lungolago Malgrate
