Malgrate in Festa
ll Comune di Malgrate invita tutta la cittadinanza a partecipare alla nuova edizione di “Malgrate in Festa – Lungolago by Night“, una serata ricca di musica, intrattenimento e atmosfera festosa sul nostro splendido lago.
Durante l’evento saranno presenti:
- karaoke
- musica live
- cena e aperitivo presso i commercianti locali
- mercatino artigianale con hobbisti
- gonfibaili per bambini
Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il lungolago sarà chiuso al traffico dalle ore 17.00 alle ore 24.00.