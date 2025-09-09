Malgrate Porto in Festa e Fiera Agricola del Parco Monte Barro

Domenica 14 Settembre si terrà l’evento Malgrate Porto In Festa e Fiera Agricola del Parco del Monte Barro al Parco Belvedere in via Belvedere a Malgrate Rione Porto. L’evento durerà dalle 10.00 alle 19.00 e offrirà diversi svaghi quali gonfiabili gratuiti (11.00-16.00), cavalli per il battesimo della saddle trial, truccabimbi (14.00-16.00), area ristoto, musica con dj (dalle 15.30) e stando con prodotti agricoli artigianali.

Presenti con i loro stand ed i loro prodotti le due Cascine del Parco del Monte Barro: Cascina Selvetto e Cascina Migliorate

Il parco Belvedere si trova in zona Ponte Azzone Visconti ed è facilmente raggiungibile a piedi anche dal centro di Lecco.