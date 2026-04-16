Il bello dell’Orrido, rassegna curata da Armando Besio e inserita nel progetto BAC Bellano Arte Cultura, con il sostegno del Comune di Bellano prosegue Sabato 25 Aprile, alle 18.00, al Cinema di Bellano (a ingresso gratuito) con un felice ritorno, quello di Marco Balzano, autore già ospite nel 2022 sullo stesso palco, con il romanzo Quando tonerò (Einaudi).

Scrittore e docente, milanese, Balzano è oggi una delle voci più autorevoli della narrativa italiana, da febbraio di quest’anno è curatore del programma della quindicesima edizione di BookCity Milano, in calendario dal 23 al 29 novembre 2026. Il suo ultimo romanzo si intitola “Bambino”, uscito lo scorso anno da Einaudi, che ha appena ripubblicato “L’ultimo arrivato”, uno dei primi romanzi di successo con cui ha vinto nel 2015 il Premio Campiello. L’adattamento teatrale di un altro suo romanzo, “Resto qui” è andato di recente in scena al Piccolo Teatro di Milano con la regia di Francesco Niccolini e l’interpretazione di Arianna Scommegna e Mattia Fabris.

Prendendo spunto dalla Festa della Liberazione, e quindi partendo dalla data di ricorrenza storica, Marco Balzano racconta I cinque libri della nostra Resistenza. I titoli scelti – L’Agnese va a morire di Renata Viganò, Una questione privata di Beppe Fenoglio, La casa in collina di Cesare Pavese, I miei sette figli di Alcide Cervi e Piccoli maestri di Luigi Meneghello — compongono una “mappa letteraria” della Resistenza, e raccontano la lotta partigiana, la scelta personale e individuale, il prezzo umano che si paga con ogni guerra, il ruolo decisivo delle famiglie e delle comunità.

Attraverso questi libri, Marco Balzano propone un’analisi personale che collega memoria privata e storia collettiva, collegandolo al nostro presente. L’incontro offrirà al pubblico una sorta di omaggio letterario al 25 aprile, e una riflessione sul valore della libertà.