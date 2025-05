Mario Giordano ospite a Leggermente a Calolziocorte

Venerdì 16 maggio alle 21.00 a Calolziocorte, presso la sala Caterina Cittadini in via San Martino, è in calendario l’incontro con Mario Giordano che presenterà il suo ultimo libro “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio. Dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti“. In questo libro il giornalista Mediaset ricostruisce e denuncia gli sprechi, le follie, le scelleratezze dei potenti ma anche le loro miserie umane.

A moderare la serata e a dialogare con il giornalista sarà Riccardo Baldazzi, direttore del Giornale di Lecco, del Giornale di Merate e di Centrovalle. L’ingresso all’incontro con Giordano, organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, è libero ma è consigliata la prenotazione sul sito.