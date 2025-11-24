Domenica 30 Novembre, dalle 10.00 alle 18.00, si terrà la seconda edizione del market natalizio nell’ex convento di Santa Maria della Misericordia a Missaglia. Oltre 70 espositori, laboratori artistici, spettacoli per bambini e punti ristoro per vivere un’esperienza unica nel cuore della Brianza

La manifestazione, curata dall’Assessorato alla Cultura guidato da Donatella Diacci con il supporto di Loredana Fumagalli e Claudia Spreafico, si conferma come uno degli eventi più suggestivi del periodo natalizio in Brianza. Il fascino del monastero quattrocentesco, con i suoi spazi carichi di storia, diventerà la cornice ideale per una giornata dedicata allo shopping, alla creatività e alle tradizioni di fine anno.

Gli amanti dello shopping natalizio troveranno una vasta selezione di articoli da regalo e oggettistica, creazioni artigianali uniche frutto del talento di artisti e creativi del “fatto a mano”, prodotti per la casa e la persona, oltre a numerose prelibatezze agroalimentari del territorio. Dai dolci alle specialità da forno, fino ai prodotti tipici della Brianza, ogni stand offrirà l’occasione di scoprire sapori genuini e idee originali per i regali di Natale.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, protagonisti di momenti pensati per rendere indimenticabile la giornata: la Posta di Babbo Natale (ore 10-18), dove imbucare la propria letterina per il Polo Nord; il concorso “Il Natale per me è…” (ore 14:30-18), che invita i bambini a esprimere la loro idea di Natale attraverso un disegno da consegnare all’Elfo; lo spettacolo di burattini Antico racconto di Natale (ore 15:30), capace di incantare grandi e piccini con atmosfere fiabesche.

Per chi desidera concedersi una pausa, il refettorio seicentesco ospiterà la caffetteria-pasticceria a cura di L’Iseo Gelateria, con torte e biscotti artigianali, cioccolata calda e prodotti da forno. All’esterno, i visitatori potranno gustare frittelle, zucchero filato e i panini del food truck Hot American BBQ. Un’offerta gastronomica variegata che accompagnerà la giornata con sapori dolci e salati, perfetti per grandi e piccoli.

Non mancheranno i laboratori artistici per adulti, che permetteranno di cimentarsi in attività creative: alle ore 10 “Se io fossi un angelo” e alle ore 15 “Sogni da appendere all’albero”. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ci sarà il photobooth con slitta e l’Elfo di Babbo Natale, per scattare foto ricordo e portare a casa un frammento della magia vissuta al Monastero.