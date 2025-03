Massimo Bubola a Villa Greppi per il concerto “Tutti Assolti”

Tra i più importanti cantautori italiani degli ultimi cinquant’anni Massimo Bubola sarà protagonista dell’edizione 2025 di Musica Antimafia, l’iniziativa che il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza ogni anno in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Appuntamento fissato per la serata di sabato 22 marzo alle 21.00 sul palco del Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza. L’evento sarà arricchito anche dalla possibilità di cenare, a partire dalle 19 e fino alle 20.45, grazie a un menù speciale creato da Il Mago dei fornelli.

Dal titolo “Tutti assolti”, il concerto sarà caratterizzato da una selezione di canzoni con protagonisti temi quali la giustizia e la legalità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si rimanda al sito di Villa Greppi.