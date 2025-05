Massimo Castoldi racconta “L’inno di Mameli: un canto di pace” a Bellano

La rassegna Il bello dell’Orrido curata da Armando Besio e promossa dal Comune di Bellano nell’ambito del progetto BAC Bellano Arte Cultura, prosegue sabato 31 maggio alle 18.00 presso il Cinema di Bellano, alla vigilia della Festa della Repubblica del 2 giugno, con l’incontro dedicato all’Inno di Mameli, per riscoprirne il significato autentico.

Questo canto di pace e fratellanza, nato in un’Italia in lotta, è un simbolo identitario spesso incompreso: la sua storia è raccontata nel saggio “L’inno di Mameli: un canto di pace” di Massimo Castoldi, che analizza il contesto storico in cui nacque e il messaggio di pace e di fratellanza che porta con sé.

Massimo Castoldi, filologo e critico letterario, studioso di Pascoli e Manzoni, ha dedicato i suoi studi all’approfondimento della cultura e della memoria storica italiana, concentrandosi in particolare sulla storia della Resistenza. È curatore di numerosi volumi, oltre alle pubblicazioni in ambito linguistico e a quelle dedicate alla storia della Resistenza si è occupato di cultura italiana durante il fascismo, di censura e di tematiche della memoria.