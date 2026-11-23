Lunedì 30 novembre alle 20.30, presso Spazio Aperto a Osnago, lo scrittore brianzolo Massimo Salomoni presenterà il suo nuovo romanzo La voce dell’angelo in dialogo con il poeta ed editore Alberto Casiraghy. L’ingresso è gratuito.

In una Milano soffocata dal caldo, un giovane con due grandi ali nere tatuate sulla schiena attraversa la folla della Stazione Centrale. Grida di essere l’Angelo, poi si lascia cadere nel vuoto. Le immagini fanno il giro del mondo e arrivano fino a New York, dove il Metropolitan Opera House lo attende per un concerto. Il giovane si chiama Eugenides Anghelopoulos ed è il protagonista di “La voce dell’angelo”, il secondo romanzo di Massimo Salomoni, pubblicato da Morellini.

Mentre Eugenides resta in silenzio in un commissariato milanese, sul podcast che dà il titolo al libro continuano a comparire messaggi con la sua voce. Chi sta parlando? E chi ha interesse a tenere accesa l’attenzione su di lui? Tra il mondo dell’opera e quello dei media, il mistero porta a interrogarsi su quanto spazio resti alla persona quando tutti vogliono qualcosa dal suo talento, dalla sua bellezza o dalla sua storia.

«Dovrebbe essere il mondo a cercare di salvare lei», si legge nella frase sulla bellezza scelta per il volantino della serata. È uno spunto per la conversazione tra Salomoni e Alberto Casiraghy. Nato a Osnago nel 1952, Albertino Casiraghy è editore, illustratore e autore di aforismi. Nel 1982 ha fondato le Edizioni Pulcinoelefante, nella sua officina a Osnago. Qui compone a mano, con caratteri mobili, piccoli libri stampati in pochi esemplari, in cui una poesia o un aforisma incontra un’incisione, un disegno o un collage. Dal sodalizio con Alda Merini sono nati oltre mille titoli. Il suo lavoro è raccontato anche nel documentario “Il fiume ha sempre ragione“, diretto da Silvio Soldini e uscito nel 2016.

Brianzolo d’origine, Massimo Salomoni lavora dal 1988 nel mondo della comunicazione a Milano. È pubblicitario, ha scritto libri sull’uso strategico dei social media e insegna questa materia allo IED di Milano. Ha esordito nella narrativa con “Maria Gaetana Agnesi. L’avversiera“, un romanzo che immagina l’incontro tra la matematica milanese e il poeta Giuseppe Parini nella Montevecchia di fine Settecento. Con “La voce dell’angelo” passa alla Milano contemporanea, dove la fama di un artista si costruisce e si trasforma sotto gli occhi di tutti.