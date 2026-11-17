Dopo la bellissima serata a febbraio 2024 sull’European Divide Trail, Matteo Garbellini torna, Venerdì 27 Novembre alle 21.00, presso la sede della UOEI Lecco con il racconto della Silk Road Mountain Race, un’avventura a due ruote nelle zone più remote del Tian Shan in Kyrgyzstan.

Matteo Garbellini, lecchese Classe 1997, è dottorando in fisica teorica. Frequenta la montagna fin da bambino, tra sci alpinismo e arrampicata. Da quattro anni ha trovato nella bicicletta un nuovo modo di viaggiare, e nelle gare di bikepacking una nuova sfida. Dopo un primo viaggio lungo la sezione sud dell’European Divide Trail (2500km), ha concluso Ascend Armenia (2024) e Silk Road Mountain Race (2025). Ama pedalare su strade sterrate in luoghi remoti, e si autocostruisce parte dell’attrezzatura.

Caratterizzata da una natura incontaminata, alti passi di montagna, condizioni meteorologiche imprevedibili e una calorosa ospitalità locale, la Silk Road Mountain Race è un’avventura unica nel suo genere.

La Silk Road Mountain è una gara ciclistica a tappa unica, senza supporto logistico, che si snoda tra le montagne del Kirghizistan. Il cronometro non si ferma e non ci sono premi. Il percorso si snoda su strade sterrate, single track, strade a doppia corsia e vecchie strade sovietiche ormai dimenticate e in stato di abbandono. L’asfalto è molto raro. In alcuni tratti è necessario spingere la bici a mano e a volte le distanze tra i punti di rifornimento sono notevoli. La distanza e il dislivello esatti variano di anno in anno, ma i partecipanti possono aspettarsi circa 1900 km di distanza, 30.000 metri di dislivello e 14 giorni per completare il percorso. Ingresso libero e aperto a tutti, venerdì 27 novembre alle ore 21.00 presso la sede UOEI Lecco in c.so Promessi Sposi. La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.