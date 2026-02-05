Maurizio Volpi presenta il suo libro “Casa Alber, un’esperienza profetica”

Su iniziativa dell’Associazione IL GRINZONE assieme a “La Casa di Antonia”, Maurizio Volpi presenterà il suo libro Casa Alber, un’esperienza profetica, Venerdì 13 Febbraio alle 20.45 presso “Casa Pozzi” a Pasturo.

Il libro Casa Alber, un’esperienza profetica, racconta la storia di Casa Alber e dei suoi fondatori, i coniugi Albertina Negri e Silvio Barbieri, da molti considerati “santi della porta accanto”. Casa Alber, situata a Olginate, è sorta come piccola comunità familiare per minori in difficoltà. Ha operato dal 5 dicembre 1961 al 30 giugno 1986: in questi 25 anni di attività educativa i minori che si sono avvicendati nella Casa sono 121.

Questa innovativa e straordinaria esperienza è stata definita “profetica” dal Cardinale Carlo Maria Martini.