MedFest – “Manzoni Gotico” all’Officina Badoni

Il “gotico” è il tema portante dell’edizione di quest’anno di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia, che da fine agosto è protagonista delle iniziative culturali in regione.

Lecco ospiterà una serie di importanti appuntamenti, il primo dei quali coincide con l’apertura del Festival Lecco Città dei Promessi Sposi, che si inaugura alle 17.30 di Venerdì 3 Ottobre presso l’Officina Badoni. Due gli eventi in programma nella giornata: alle ore 18.00 la conferenza Manzoni gotico – Tre itinerari illegali nei “Promessi sposi”, in cui Fabio Camilletti, docente di studi italiani e letteratura all’Università di Warwick, dialogherà con il direttore del Si.M.U.L. Mauro Rossetto, analizzando come Manzoni riprenda alcune delle situazioni tipiche del romanzo gotico, ma soprattutto l’interesse a interrogare e illuminare i lati oscuri della modernità. Seguirà, dopo la conferenza, un aperitivo.

La sera, alle 21.00, sempre all’Auditorium dell’Officina Badoni, concerto Eros E Thanatos. Echi del ‘gotico’ nella musica del Novecento, con Dyana Bovolo (mezzosoprano), Martina Nifantani (arpa) e String Quartet F.E.P. – Orchestra Filarmonica “Ettore Pozzoli”: saranno eseguiti capolavori ‘gotici’ di Puccini, Respighi e Caplet, ispirati a racconti di Edgard Allan Poe e ad atmosfere crepuscolari di amore e di morte.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito.