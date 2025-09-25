RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
MedFest – Medioevo Festival in Lombardia: “Il cuore di re Riccardo”

Nell’ambito del MedFest – Medioevo Festival in Lombardia, Domenica 28 Settembre alle 16.00, presso la Casa del Pellegrino di Civate, si terrà l’evento Il cuore di re Riccardo: un reading con musica a cura di Alvaro Vaccarella e con Katêrina Ghannudi con arpa e voce.

La storia di Riccardo Cuor di Leone quale paradigma dei “cuori sepolti altrove”: un viaggio storico e simbolico dai cerimoniali funebri dei nobili medievali alle vicende avventurose di sovrani e condottieri.

Prenotazione obbligatoria a questo link. Ingresso libero.

