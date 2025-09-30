Medfest – “Revival “di pietra”. Neogoticismi lombardi nei territori di Varese e di Lecco” e Visite Guidate all’aperto

Il “gotico” – tema portante dell’edizione di quest’anno – si affaccia con forza nel programma delle prossime due settimane di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia, che da fine agosto è protagonista delle iniziative culturali in regione.

Venerdì 10 e Sabato 11 Ottobre, doppio appuntamento a Lecco, in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia. Venerdì alle 21.00, all’Officina Badoni, conferenza Revival “di pietra”. Neogoticismi lombardi nei territori di Varese e di Lecco con lo storico dell’arte Giuseppe Pacciarotti in dialogo con Francesco D’Alessio e Umberto Calvi.

Sabato una giornata alla scoperta del patrimonio neo-medievale della città di Lecco, con visite guidate all’interno dei beni aperti: alle 10.30 il Santuario della Beata Vergine della Vittoria e alle 15.00 la Chiesa Parrocchiale Bonacina e il Santuario Madonna di Lourdes sopra Acquate.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito.