Medfest – “Revival “di pietra”. Neogoticismi lombardi nei territori di Varese e di Lecco” e Visite Guidate all’aperto
Il “gotico” – tema portante dell’edizione di quest’anno – si affaccia con forza nel programma delle prossime due settimane di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia, che da fine agosto è protagonista delle iniziative culturali in regione.
Venerdì 10 e Sabato 11 Ottobre, doppio appuntamento a Lecco, in collaborazione con l’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia. Venerdì alle 21.00, all’Officina Badoni, conferenza Revival “di pietra”. Neogoticismi lombardi nei territori di Varese e di Lecco con lo storico dell’arte Giuseppe Pacciarotti in dialogo con Francesco D’Alessio e Umberto Calvi.
Sabato una giornata alla scoperta del patrimonio neo-medievale della città di Lecco, con visite guidate all’interno dei beni aperti: alle 10.30 il Santuario della Beata Vergine della Vittoria e alle 15.00 la Chiesa Parrocchiale Bonacina e il Santuario Madonna di Lourdes sopra Acquate.
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito.
Prossimi eventi
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Meteo
Vento: 3km/h ENE
Umidità: 84%
Pressione: 1020.32mbar
Raggi UV: 0
15°C
14°C
17/8°C
17/10°C