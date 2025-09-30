MedFest – “Tutti i colori di Notre-Dame” e proiezione del film “Gothic”
Il “gotico” – tema portante dell’edizione di quest’anno – si affaccia con forza nel programma delle prossime due settimane di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia, che da fine agosto è protagonista delle iniziative culturali in regione.
Martedì 7 Ottobre, alle 18.00 a Lecco, presso il Palazzo delle Paure, appuntamento con Maddalena Vaccaro, docente all’Università di Salerno, interverrà sul tema Tutti i colori di Notre-Dame, svelando come il restauro eseguito dopo l’incendio del 2019 abbia rivelato il volto a colori di una cattedrale che non smette di stupire.
A seguire, alle 21.00, proiezione del film Gothic di Ken Russel, con presentazione a cura di Dinamo Culturale: visionaria pellicola che ricrea il soggiorno di alcuni amici presso la villa di Lord Byron sul Lago di Ginevra, durante il quale nascerà l’ispirazione per “Frankenstein” di Mary Shelley e “Il vampiro” di John Polidori.
Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito.
