RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
16.7 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 30, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

MedFest – “Tutti i colori di Notre-Dame” e proiezione del film “Gothic”

Il “gotico” – tema portante dell’edizione di quest’anno – si affaccia con forza nel programma delle prossime due settimane di MedFest, il Medioevo Festival in Lombardia, che da fine agosto è protagonista delle iniziative culturali in regione.

Martedì 7 Ottobre, alle 18.00 a Lecco, presso il Palazzo delle Paure, appuntamento con Maddalena Vaccaro, docente all’Università di Salerno, interverrà sul tema Tutti i colori di Notre-Dame, svelando come il restauro eseguito dopo l’incendio del 2019 abbia rivelato il volto a colori di una cattedrale che non smette di stupire.

A seguire, alle 21.00, proiezione del film Gothic di Ken Russel, con presentazione a cura di Dinamo Culturale: visionaria pellicola che ricrea il soggiorno di alcuni amici presso la villa di Lord Byron sul Lago di Ginevra, durante il quale nascerà l’ispirazione per “Frankenstein” di Mary Shelley e “Il vampiro” di John Polidori.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi sul sito.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
17°
Prevalentemente nuvoloso
07:1819:06 CEST
Temperatura percepita: 17°C
Vento: 3km/h ENE
Umidità: 84%
Pressione: 1020.32mbar
Raggi UV: 0
23h0h1h
16°C
15°C
14°C
MerGioVen
16/9°C
17/8°C
17/10°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -