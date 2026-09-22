Melville e il mostro: le origini di Moby Dick
La Mediateca di Imbersago ospita, Venerdì 25 Settembre alle 20.45, l’incontro, curato da Alberto Battaglia, dal titolo Melville e il mostro: le origini di Moby Dick.
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Lecco
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22 Settembre 2026
23°C
nubi sparse
Previsioni orarie
13:00
23°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 57% 1022 mb 0 mm/h
16:00
24°/24°°C 0 mm 0% 3 mph 62% 1021 mb 0 mm/h
19:00
21°/21°°C 0 mm 0% 1 mph 84% 1022 mb 0 mm/h
22:00
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 86% 1024 mb 0 mm/h
01:00
20°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 71% 1026 mb 0 mm/h
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