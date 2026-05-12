Merate in Musica: “Concerto di primavera dell’Orchestra Maria Teresa Agnesi”

Sabato 16 maggio alle 21.00 la Rassegna Merate Musica torna in Auditorium Giusi Spezzaferri con un appuntamento molto atteso: il Concerto di primavera dell’Orchestra Maria Teresa Agnesi, diretta da Marcello Corti e guidata dai Maestri preparatori Antonietta La Donna, Gloria Uggeri, Marco Maggi, Alberto Boffelli.

L’ Orchestra Agnesi (MaTA) è un’orchestra sinfonica amatoriale nata nei primi mesi del 2015 ed è uno dei progetti più belli e riusciti della “San Francesco”; oggi conta tra le proprie fila circa 60 musicisti amatori di tutte le età, provenienti da esperienze musicali diverse.

Nell’ambito del concerto di sabato 16, grazie alla straordinaria presenza in Italia di Don Roberto Piazza (che è stato Parroco a Pagnano – Merate), si proporrà al pubblico una raccolta di offerte libere completamente da destinare alla missione di Mazabuka, in Zambia, avviata qualche anno fa proprio da Don Roberto insieme con Don Stefano Conti.

Tra le molte opere meritorie della Saint Ambrose Mission, ci sono due progetti rivolti ai giovani, ragazzi che spesso provengono da famiglie con notevoli difficoltà, sia economiche che sociali.