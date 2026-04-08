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Merate Musica: Concerto di Barbara Massaro, Luigi Albani e Marco de Gasperi

Domenica 12 Aprile alle 11.00 la Rassegna Merate Musica tornerà in Villa Confalonieri a Merate, con il secondo dei 5 concerti dedicati al grande repertorio cameristico e vocale.

Saranno protagonisti del concerto tre eccellenti musicisti, che, attraverso storie artistiche e professionali differenti, sono legati nel destino a quella meravigliosa eccellenza mondiale che è il Teatro alla Scala di Milano: la Soprano Barbara Massaro, il Tenore Luigi Albani e il Pianista Marco De Gaspari.

Insieme con alcuni brani molto noti, basti citare La donna è mobile da Rigoletto, De’ miei bollenti spiriti da Traviata, Che gelida manina e Sì mi chiamano Mimì da Boheme, o i duetti come Una parola, o Adina… Chiedi all’aura lusinghiera da L’elisir d’amore e Parigi o cara, da Traviata, gli artisti proporranno alcune “chicche”: il raffinatissimo Intermezzo da Suor Angelica, nella versione per pianoforte solo e la struggente Non ti scordar di me, lanciata da Beniamino Gigli nel film omonimo del 1935 diretto da Augusto Genina e girato ad Amburgo, scritto da Ernst Marischka e interpretato dallo stesso Gigli.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di € 10. È gratuita è la partecipazione dei minori di 13 anni.

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