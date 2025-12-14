MerateMusica: Concerto di Natale
Sabato 20 Dicembre alle 20.45 presso la Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro di Imbersago, la Rassegna Merate Musica proporrà il primo appuntamento della Stagione 2025/2026, che giunge alla XXVII edizione.
Il Concerto vedrà protagonisti i cori Nuove Armonie di Merate e la Corale San Giovanni Battista di Cernusco Lombardone, diretti dal M° Federico Porcelli e il coro Le Dissonanze di Monza, guidato dal M° Luca Scaccabarozzi.
La presenza del soprano Anna Mondini e di Mauro Longari al pianoforte, rende ancora più interessante e raffinato il programma musicale, davvero notevole.
Indubbiamente l’opera che impreziosisce il concerto è la Missa brevis Sancti Joannis de Deo, composta ad Eisenstadt intorno al 1775 da Joseph Haydn (1732 – 1809), per l’ordine Barmherzige Brüder, ma anche il brano che conclude la prima parte del concerto è un vero gioiello di Domenico Cimarosa, ricordato tra le opere più belle del compositore nato ad Aversa nel 1749: il Magnificat in Re Maggiore.
Si potranno inoltre ascoltare, tra gli altri, brani di Michael Praetorius e alcuni estratti dall’Oratorio di Natale di Camille Saint- Saëns, oltre a diverse melodie ispirate al Natale, tra cui White Christmas, Have yourself a merry little Christmas e O Holy Night.
L’ingresso al concerto è libero e gratuito.