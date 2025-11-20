Mercatini Natalizi e Pista da Pattinaggio a Colico

Il Natale si avvicina e Colico si prepara ad accogliere la stagione festiva con un calendario di iniziative aperte a cittadini e visitatori. La Pro Loco Colico, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali e dei commercianti, ha organizzato una serie di eventi, tra mercatini, concerti, feste con le associazioni e pattinaggio sul ghiaccio, pensati per coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio durante il periodo natalizio.

Le iniziative natalizie prendono il via Sabato 29 Novembre con l’inaugurazione dei Mercatini di Natale e della pista di pattinaggio su ghiaccio. Per oltre un mese, fino all’11 gennaio 2026, il lungolago si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio, tra casette di legno, luci e decorazioni, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali, idee regalo e vivere la magia delle festività.

I mercatini saranno aperti nei seguenti giorni: 29-30 novembre, 6-8 dicembre, 13-14 dicembre, 20-21 dicembre, 23-24 dicembre, 26-28 dicembre, 1° gennaio, 3-6 gennaio e 10-11 gennaio.

La pista di pattinaggio sarà accessibile con orari differenziati: dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 20.00, venerdì dalle 15.30 alle 22.00, sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22.00, e nei festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00. Il costo dei biglietti, comprensivo del noleggio dei pattini, sarà di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto il metro di altezza, per una durata di un’ora.