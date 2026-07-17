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Mercatini serali a Colico

Tornano i Mercatini Serali in Piazza Garibaldi a Colico.

A partire da sabato 6 giugno, e per tutti i sabati della stagione estiva compatibilmente con il calendario degli eventi in piazza e le condizioni meteo, Piazza Garibaldi, dalle 16.00 alle 23.00, si animerà con bancarelle, oggetti d’artigianato, vintage, collezionismo, creatività e tante curiosità.

Un’occasione per passeggiare sul lungolago, scoprire prodotti unici e vivere l’atmosfera delle serate estive nel centro di Colico.

Il mercatino sarà annullato in caso di maltempo o in concomitanza con altri eventi in Piazza Garibaldi.

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