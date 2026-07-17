Mercatini serali a Colico
Tornano i Mercatini Serali in Piazza Garibaldi a Colico.
A partire da sabato 6 giugno, e per tutti i sabati della stagione estiva compatibilmente con il calendario degli eventi in piazza e le condizioni meteo, Piazza Garibaldi, dalle 16.00 alle 23.00, si animerà con bancarelle, oggetti d’artigianato, vintage, collezionismo, creatività e tante curiosità.
Un’occasione per passeggiare sul lungolago, scoprire prodotti unici e vivere l’atmosfera delle serate estive nel centro di Colico.
Il mercatino sarà annullato in caso di maltempo o in concomitanza con altri eventi in Piazza Garibaldi.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
17 Luglio 2026
31°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
32°/33°°C 0 mm 0% 4 mph 49% 1012 mb 0 mm/h
19:00
30°/30°°C 0 mm 0% 3 mph 48% 1011 mb 0 mm/h
22:00
29°/29°°C 0 mm 0% 5 mph 60% 1011 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 0 mm 0% 5 mph 65% 1013 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0.49 mm 49% 5 mph 80% 1013 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..