Mercatini serali a Colico

Tornano i Mercatini Serali in Piazza Garibaldi a Colico.

A partire da sabato 6 giugno, e per tutti i sabati della stagione estiva compatibilmente con il calendario degli eventi in piazza e le condizioni meteo, Piazza Garibaldi, dalle 16.00 alle 23.00, si animerà con bancarelle, oggetti d’artigianato, vintage, collezionismo, creatività e tante curiosità.

Un’occasione per passeggiare sul lungolago, scoprire prodotti unici e vivere l’atmosfera delle serate estive nel centro di Colico.

Il mercatino sarà annullato in caso di maltempo o in concomitanza con altri eventi in Piazza Garibaldi.