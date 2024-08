𝗗𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟯, ad ogni appuntamento sono presenti 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟮𝟬 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶, privati e hobbisti, pronti ad accogliervi con veri e propri tesori!

Un’ottima occasione per assecondare il nobile spirito del riciclo e del riuso, ma soprattutto per far cassa con le proprie cose vecchie ma in buono stato che non servono più!