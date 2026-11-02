Mercatino solidale Kas be Kas
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 novembre torna a Spazio Aperto a Osnago l’attesissimo appuntamento con Kas be Kas, il mercatino solidale in supporto di Centro Aiuti per l’Etiopia – che dal 1983 lotta quotidianamente contro ogni forma di povertà in Etiopia promuovendo sviluppo, istruzione e assistenza socio-sanitaria. .
Il ricavato di questa edizione autunnale sarà devoluto in favore della costruzione di un mulino e un forno a legna nel villaggio di Areka.
Il mercatino aprirà venerdì 6 dalle 15.00 alle 19.00 e sarà poi visitabile sabato 7 e domenica 8 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Venerdì 6 alle 21.00 ci sarà poi un incontro particolarmente significativo:
Un caffè con Marco Trovato – L’Africa presentata dal direttore della rivista Africa.
Venerdì 6 alle 21.00 ci sarà poi un incontro particolarmente significativo:
Un caffè con Marco Trovato – L’Africa presentata dal direttore della rivista Africa.
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