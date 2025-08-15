Mercato del Forte
Il Comune di Malgrate, nella giornata di Sabato 16 Agosto, è lieto di ospitare il celebre mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, riconosciuto in tutta Italia per la qualità e l’eccellenza dei suoi prodotti.
L’evento si svolgerà lungo il Viale Italia, sul lungolago di Malgrate, con orario continuato dalle 8.00 alle 19.00.
Gli ambulanti presenti esporranno e venderanno articoli di pregio tra cui abbigliamento, borse, calzature, cashmere, biancheria, bijoux e oggetti di artigianato fiorentino.