Mi piace il tempo fermo

Le fotografie esposte possono essere inserite nella tradizione della fotografia di viaggio, la cui vocazione è documentare la visione inedita del fotografo durante il suo paesaggio in posti poco familiari, definendo una lettura dei luoghi e una narrazione dell’esperienza, nel caso di Silvia Foti intima e riflessiva. Le situazioni fotografate da Foti sono accomunate dal silenzio, dall’assenza di un reale protagonista: sono atmosfere in cui il tempo appare fermo, come recita il titolo voluto dalla stessa autrice.

