“Micheal” il film dedicato a Micheal Jackson al Cinema Palladium

Grande attesa al Cinema Palladium di Lecco per Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, autentica icona della musica mondiale e figura capace di segnare in modo indelebile la cultura pop contemporanea. Il film sarà proiettato venerdì 24 aprile alle 21.00, sabato 25 aprile alle 17.00 e alle 21.00, domenica 26 aprile alle 17.00 e alle 21.00, e lunedì 27 aprile alle 21.00.

A interpretare il Re del Pop è Jafar Jackson, nipote dell’artista e figlio di Jermaine Jackson, uno dei componenti dei Jackson Five, il gruppo con cui Michael esordì giovanissimo insieme ai fratelli.

Il film ripercorre la vita tormentata e spesso controversa di Michael Jackson, dagli inizi fino al successo planetario da solista che lo ha portato a realizzare brani entrati nella storia della musica. Non mancano i riferimenti ai grandi concerti spettacolari, alle iniziative benefiche, alle fragilità personali e alle difficoltà vissute lontano dal palcoscenico.

Dopo una lunga gestazione produttiva, “Michael” arriva finalmente sul grande schermo come uno degli appuntamenti cinematografici più attesi della stagione. Un progetto ambizioso che vuole raccontare non solo l’ascesa artistica di una leggenda, ma anche il lato umano di una figura rimasta unica nel panorama musicale internazionale.