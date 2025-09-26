RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
venerdì, Settembre 26, 2025
Michelangelo – L’ultima pietà

Venerdì 3 Ottobre alle 20.45, presso l’Auditorium C. Golfari di Galbiate, si terrà, in occasione dei 550 anni dalla nascita dell’Artista, un evento tributo a Michelangelo Buonarroti, dal titolo Michelangelo – L’ultima pietà. Il progetto è curato da Elisabetta Sangalli.

