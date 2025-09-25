RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Michele Castelnuovo presenta il romanzo “Una storia da scrivere”

La Biblioteca di Civate incontra l’autore Michele Castelnovo Mercoledì 1 Ottobre alle 20.45 presso la Sala Civica di Villa Canali. L’autore presenterà il romanzo Una storia ancora da scrivere in dialogo con Fabio Landrini.

Ambientato tra la Brianza e l’entroterra di Sanremo, il romanzo narra le alterne vicende di Giovanni e Luca: due amici trentenni, molto diversi l’uno dall’altro ma accomunati dalla stessa ricerca, ognuno della propria strada. Una storia di crisi e di crescita, di fughe e di incontri. Perché siamo tutti una storia ancora da scrivere.

