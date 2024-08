Ore 10:30 – Ritrovo al Cinema di Bellano

Caccia al tesoro per le vie del paese

Ore 12:30 – Pizzata in compagnia

Dalle 15 – Giochi di abilità, giochi con l’acqua e schiuma party

Ore 19:30 – Happy hour con hot dog

Ore 21 Cinema di Bellano – Anteprima Nazionale “Cattivissimo Me 4”

€ 20 all inclusive (pizzata, happy hour, film e giochi)

€ 15 happy hour + film e giochi

Prenotazioni: Infopoint Bellano