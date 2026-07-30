Mistero Buffo e Altre Storie
Prosegue la Piccola Rassegna di StendhArt Teatro con lo spettacolo Mistero Buffo e Altre Storie in programma per Venerdì 31 Luglio, alle 21.00, a Ello, presso il Cortile della Scuola di Infanzia in Via Giovanni Pascoli. L’ingresso è gratuito.
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Lecco
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30 Luglio 2026
35°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
32°/34°°C 0 mm 0% 2 mph 45% 1017 mb 0 mm/h
22:00
30°/32°°C 0 mm 0% 4 mph 48% 1018 mb 0 mm/h
01:00
28°/28°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1019 mb 0 mm/h
04:00
27°/27°°C 0.2 mm 20% 4 mph 57% 1018 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0 mm 0% 2 mph 55% 1018 mb 0 mm/h
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