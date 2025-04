Mobilitazione sul biotestamento

Come ogni anno, il mese di aprile sarà dedicato alla mobilitazione nazionale sul biotestamento e sui diritti in tema fine vita organizzata dall’Associazione Luca Coscioni.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, introdotte dalla legge 219/2017, permettono a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di indicare in anticipo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, per il caso in cui un giorno non si fosse più in grado di esprimerle.

Tuttavia, in molti Comuni mancano ancora informazioni chiare e in alcuni casi, dopo 7 anni dall’entrata in vigore della legge, ci sono persino ostacoli burocratici al deposito. Per questo la nostra mobilitazione, oltre a svolgere quel ruolo di informazione rispetto al quale le istituzioni sono assenti, serve anche a verificare e denunciare le difficoltà e a promuovere il rispetto effettivo della legge.

Gli appuntamenti organizzati dalla Cellula Coscioni Lecco si terranno sabato 5 aprile a Lecco (piazza Garibaldi, dalle 09.30 alle 12.30), domenica 6 aprile a Calolziocorte (piazza Vittorio Veneto, dalle 09.30 alle 12.30) e sabato 12 aprile a Lecco (piazza XX Settembre, dalle 15 alle 18.30).