Monologo “Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler”

L’evento, promosso da Anmig Lecco e Modena e Anpi Lecco e Modena, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il patrocinio della Provincia di Lecco, si terrà martedì 27 gennaio alle 10.00 in sala don Ticozzi a Lecco. Lo spettacolo, a cura di Davide Verazzani, ripercorrerà la vita di Trollmann, amato dal pubblico dell’epoca per il suo stile elegante e agile, simile a quello che decenni dopo renderà famoso Muhammad Ali.