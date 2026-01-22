RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
6.8 C
Comune di Lecco
giovedì, Gennaio 22, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Monologo “Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler”

In occasione del Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano per ricordare la Shoah e le persecuzioni del popolo ebraico, Lecco ospita un monologo dal titolo Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler.

L’evento, promosso da Anmig Lecco e Modena e Anpi Lecco e Modena, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il patrocinio della Provincia di Lecco, si terrà martedì 27 gennaio alle 10.00 in sala don Ticozzi a Lecco. Lo spettacolo, a cura di Davide Verazzani, ripercorrerà la vita di Trollmann, amato dal pubblico dell’epoca per il suo stile elegante e agile, simile a quello che decenni dopo renderà famoso Muhammad Ali.

Al centro della narrazione, la storia di Trollmann si intreccia con quella del regime nazista, fino alla tragica fine nel campo di concentramento di Neuengamme nel 1944, dove fino alla morte rimase fedele ai valori dello sport: lealtà, rispetto e consapevolezza di appartenere a un’unica razza, quella umana.

Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti istituzionali del presidente di Anmig Lecco, del sindaco di Lecco, di un rappresentante dellaProvincia di Lecco, del prefetto di Lecco e dall’introduzione dell’assessore alla Cultura del Comune di Lecco.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -