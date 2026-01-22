Monologo “Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler”
In occasione del Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano per ricordare la Shoah e le persecuzioni del popolo ebraico, Lecco ospita un monologo dal titolo Johann Trollmann, il pugile che sfidò Hitler.
Al centro della narrazione, la storia di Trollmann si intreccia con quella del regime nazista, fino alla tragica fine nel campo di concentramento di Neuengamme nel 1944, dove fino alla morte rimase fedele ai valori dello sport: lealtà, rispetto e consapevolezza di appartenere a un’unica razza, quella umana.
Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti istituzionali del presidente di Anmig Lecco, del sindaco di Lecco, di un rappresentante dellaProvincia di Lecco, del prefetto di Lecco e dall’introduzione dell’assessore alla Cultura del Comune di Lecco.