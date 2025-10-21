RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Montevecchia Jazz 2025: “Le big band del jazz”

Mercoledì 29 Ottobre alle 19.30, presso la Casetta bis di Montevecchia, la ProLoco ProMontevecchia terrà la sesta sessione di un percorso guidato didattico-musicale dedicato al jazz; il tema sarà Le Big Band del Jazz.

L’obiettivo è quello di far avvicinare al jazz anche i non esperti, non solo i jazzofili. Per cui le performance dei musicisti della Paper Moon Orchestra – venti elementi guidata da Antonello Monni, artista noto a livello nazionale e internazionale – saranno accompagnate da commenti e spiegazioni, supportati da audiovisivi, al fine di facilitare una miglior comprensione e collocazione storico-musicale dei brani eseguiti.

Non solo un concerto, quindi, ma un tentativo di approfondire la conoscenza di un genere che ha segnato profondamente la storia musicale del XX secolo, originando innumerevoli stili moderni: rock, funk, fusion, rythm & blues, soul, bossa nova, cumbia, e molti altri.

Non mancherà il classico aperitivo, accompagnato dalla ormai tradizionale ricca degustazione di prodotti locali.

 

