Da Sabato 24 ottobre a Lunedì 2 novembre sarà possibile ammirare a Lecco, presso l’Istituto Badoni, la mostra 1946. La voce delle donne entra nella storia. 2026. La mostra, concentrandosi sul voto femminile nel referendum che ha reso l’Italia una repubblica, punta a trasformare un luogo a forte prevalenza maschile in un laboratorio di cittadinanza, uguaglianza e contrasto alla violenza di genere.

In un’epoca in cui le ricorrenze rischiano spesso di trasformarsi in vuoti rituali di maniera, c’è chi ha scelto di fare della memoria un gesto coraggioso e controtendenza. In occasione dell’ottantesimo anniversario dallo storico 2 giugno 1946 — il giorno in cui per la prima volta le donne italiane varcarono la soglia della cabina elettorale — l’esposizione “1946: La voce delle donne entra nella storia 2026” promossa da Fondo Carla Zanetti, UDI di Lecco, Soroptimist International Club Lecco, Soroptimist International Club Merate, Assocultura Confcommercio Lecco e Terziario Donna Confcommercio Lecco, ha aperto i battenti nei corridoi dell’Istituto Badoni, pronta per accogliere gli alunni, i loro genitori e tutto il personale scolastico.

Una sede non casuale, ma deliberata e fortemente voluta. Portare una mostra sulla storia dell’emancipazione femminile e sul suffragio universale all’interno di una scuola frequentata in schiacciante maggioranza da ragazzi rappresenta una scelta pedagogica e culturale dal profondo valore simbolico.

L’allestimento ripercorre, attraverso 22 pannelli fotografici illustrati, il lungo e travagliato percorso che condusse le donne italiane a conquistare la piena cittadinanza politica. Ma la mostra non nasce per essere una semplice lezione di storia passiva.

L’obiettivo primario di collocare questo percorso all’interno di una realtà prevalentemente maschile è quello di sollecitare nei giovani studenti una riflessione profonda sul ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nella costruzione della nostra Repubblica. Troppo spesso la narrazione storica ha relegato le figure femminili a comparse; la mostra dimostra come la conquista della democrazia e dei diritti civili non sia stata un’involontaria concessione, bensì il frutto di battaglie dure, tenaci e costate enormi sacrifici.

Mettere i ragazzi di fronte a queste immagini significa spingerli a interrogarsi su quanto la libertà di cui oggi tutti godiamo sia figlia della determinazione anche di quelle madri costituenti e di quelle cittadine che per la prima volta pretesero che la loro voce venisse ascoltata.

Se il 1946 rappresenta la genesi della nostra democrazia moderna, il 2026 si pone come un crocevia generazionale. I diritti, una volta ottenuti, non sono scolpiti nella pietra per sempre: richiedono cura, consapevolezza e una vigilanza costante.

È questo il messaggio più forte che risuona tra le aule dell’istituto: l’invito rivolto ai ragazzi a non abbassare la guardia. In un contesto globale fragile e in continuo mutamento, la difesa della democrazia e dell’uguaglianza passa inevitabilmente dalla capacità dei più giovani di cogliere il valore di ciò che è stato conquistato. La mostra intende lanciare un ponte verso il futuro, trasformando i giovani studenti nei custodi di domani dei valori democratici, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di arretramento culturale o sociale.

C’è poi un piano di strettissima attualità che rende questo appuntamento non solo opportuno, ma urgente. La cronaca quotidiana continua a restituire quadri drammatici legati alla violenza contro le donne, un fenomeno che non può più essere derubricato a emergenza o a questione esclusivamente femminile. La violenza di genere è un problema degli uomini ed è agli uomini che occorre parlare.

Lanciare questa sfida educativa in un istituto come il Badoni significa chiamare i ragazzi a una presa di responsabilità diretta. Guardare alle lotte delle donne del 1946 permette di comprendere che il rispetto, l’autonomia e la dignità della figura femminile sono i pilastri inscindibili di qualsiasi convivenza civile.

Spingere gli uomini di oggi — i docenti, gli educatori, le famiglie — e gli uomini di domani — gli studenti che domani saranno lavoratori, padri, cittadini — a interrogarsi sui propri modelli culturali, sugli stereotipi di genere e sull’importanza dell’affettività consapevole è il primo, vero passo per sradicare alla radice la cultura del possesso e della violenza.

La bandiera della democrazia e dell’uguaglianza non può essere retta da una sola metà della società. Con questa mostra, la comunità scolastica dimostra che la costruzione di una società più giusta non comincia solo nei luoghi della politica, ma tra i banchi di scuola, dove il passato parla al presente per costruire uomini liberi, rispettosi e consapevoli.