Mostra “Ai Margini del Bosco” di Ignazio Buzzoni
La mostra Ai Margini del Bosco di Ignazio Buzzoni sarà visibile presso la Sala Espositiva del Municipio di Cassina Valsassina da Lunedì 20 Luglio a Domenica 30 Agosto. La mostra è visibile gratuitamente ogni giorno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
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Lecco
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18 Luglio 2026
33°C
pioggia moderata
Previsioni orarie
19:00
30°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 46% 1009 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.29 mm 29% 5 mph 57% 1011 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.4 mm 40% 6 mph 84% 1014 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0.38 mm 38% 4 mph 82% 1014 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 0.02 mm 2% 1 mph 67% 1014 mb 0 mm/h
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