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Mostra “Ai Margini del Bosco” di Ignazio Buzzoni

La mostra Ai Margini del Bosco di Ignazio Buzzoni sarà visibile presso la Sala Espositiva del Municipio di Cassina Valsassina da Lunedì 20 Luglio a Domenica 30 Agosto. La mostra è visibile gratuitamente ogni giorno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

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