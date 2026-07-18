La mostra Ai Margini del Bosco di Ignazio Buzzoni sarà visibile presso la Sala Espositiva del Municipio di Cassina Valsassina da Lunedì 20 Luglio a Domenica 30 Agosto. La mostra è visibile gratuitamente ogni giorno dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.